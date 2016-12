Accoltellamento in strada a Roma

05:59 - Accoltellamento in strada nella tarda serata di venerdì nel quartiere San Basilio, alla periferia di Roma. Una donna di 41 anni, tossicodipendente e pregiudicata, ha sferrato tre coltellate a un uomo. La vittima, che ha circa 60 anni, è stata portata in ospedale con ferite al collo, braccia e a una mano. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Al momento si ipotizza che l'aggressione sia avvenuta durante una lite. La donna è stata fermata.