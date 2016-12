06:03 - Al culmine di una furibonda lite, un uomo originario di Capo Verde ha accoltellato la moglie e la suocera, sue connazionali, sulle scale del condominio nel quale abitano a Grottarossa, alla periferia di Roma, e poi si è dato alla fuga. Le due donne sono state soccorse e trasportate in ospedale in codice rosso, mentre l'uomo è stato arrestato poco dopo dalla polizia in un'altra abitazione.