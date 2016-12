09:59 - Un uomo di 47 anni, ex allenatore di una squadra di calcio per bambini in un oratorio a Roma, è stato arrestato dai carabinieri per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di minori. Il 47enne, che avrebbe abusato dei ragazzini, era stato notato per il suo comportamento anomalo nei confronti di alcuni di loro, tra i 7 e i 10 anni. Per questo era stato già allontanato dalla parrocchia.