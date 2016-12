Abusa della figlia della convivente avendo da lei un figlio: arrestato

14:02 - Per 12 anni ha abusato della figlia, oggi 20enne, della convivente, avendo da lei anche un figlio. L'uomo, un 50enne che abita nei pressi di Anagni, in Ciociaria, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale continuata e aggravata, atti sessuali con minorenne e maltrattamenti in famiglia, ed è stato rinchiuso nel carcere di Frosinone. Il bimbo che la ragazza ha avuto dagli abusi ha ora quattro anni.

Il provvedimento di arresto è stato firmato dal gip di Frosinone, Francesco Mancini, su richiesta del pm, Barbara Trotta. Le indagini dei militari hanno permesso di scoprire la squallida vicenda, ponendo fine alle violenze fisiche e psichiche nei confronti dalla giovane donna.