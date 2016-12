"Pulizie di Pasqua" in tutta Italia: maxi sequestro dei Nas di uova e colombe

12:41 - Operazione "Pulizie di Pasqua" in tutta Italia. I carabinieri del Nas hanno eseguito oltre 1.500 ispezioni rilevando varie violazioni e sottoponendo a sequestro circa 360 tonnellate di alimenti di cui oltre 5 tonnellate tra uova, colombe e dolci pasquali. Segnalate inoltre alle autorità giudiziarie, amministrative e sanitarie 629 persone; contestate violazioni amministrative per 600mila euro; chiuse o sequestrate 46 strutture.

Come ogni anno in questo periodo, i Nas hanno intensificato le attività di controllo nella sicurezza alimentare: nelle ultime due settimane sono state ispezionate attività di produzione, commercializzazione, consumazione dei prodotti tipici delle mense e dei menù pasquali: dolci, pesce, frutta, verdura, salumi, formaggi, carne.



A Brescia sono state sequestrate oltre 800mila caramelle, che alle analisi hanno evidenziato la presenza del colorante blu brillante (E133) in misura superiore ai limiti consentiti dalla legge. Tale superamento, secondo alcuni studi, potrebbe provocare nei bambini nausea, iperattività, orticaria e insonnia.



I Nas di Milano, Genova e Livorno hanno sequestrato centinaia di colombe pasquali fraudolentemente vendute come "artigianali", ma di fatto prodotte da altre aziende.



Il Nas di Bari ha sequestrato oltre una tonnellata tra uova di cioccolato e colombe prive di etichette ed in evidente cattivo stato di conservazione, detenute in un deposito privo di autorizzazioni invaso da muffe e parassiti. Inoltre, il Nucleo antisofisticazioni - presso una salumeria - ha sequestrato oltre 600 confezioni di alimenti sottolio, vegetali inscatolati (piselli, fagioli, lenticchie), barattoli di pomodoro pelati e pesto con data di scadenza, risalente ad almeno sette mesi, contraffatta mediante l'applicazione di false etichette su quelle originali.



Il Nas di Lecce, nel laboratorio di una pasticceria della provincia salentina, ha sequestrato e sottratto all'utilizzo centinaia di uova di gallina rotte, in palese stato di alterazione, che sarebbero state utilizzate nella produzione di prodotti dolciari.



Il Nas di Napoli, presso un bar-pasticceria-ristorante della provincia, ha sequestrato oltre 3 tonnellate tra cornetti, brioche, rustici, spigole, orate, pezzogne, prive di qualsiasi indicazione sulla tracciabilità. E, presso un'industria dolciaria della provincia, ha proceduto alla chiusura di una linea produttiva in quanto abusivamente attivata e carente dei requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari nonché al sequestro di circa 22 tonnellate di prodotti dolciari finiti (creme e confetture di latte, ciliegie, frutti di bosco, mela, amarena, farcitura di mela, frutta candita, panna di latte) confezionati in fusti da 25-30 kg ed in scatole di latta da 1 e 5 kg, privi di qualsiasi indicazione sulla tracciabilità, che sarebbero stati destinati alla farcitura di prodotti di pasticceria.



Il Nas di Perugia, nel corso di un'ispezione, accertando la presenza di sporco e ruggine, scrostatura di pareti e soffitti di un salumificio ha proceduto all'immediata chiusura di parte dello stabilimento ed al sequestro di 22 tonnellate di prosciutti Igp e speck. Nella stessa giornata, il Nucleo di Perugia ha sequestrato circa 24 tonnellate di frutta e verdura (arance, kiwi, limoni, patate, broccoli, cavolfiori, carciofi) contaminate da agenti atmosferici ed inquinanti ambientali e, pertanto, le Asl competenti ne hanno disposto la distruzione.



Infine, il Nas di Roma, presso una piattaforma distributiva all'ingrosso gestita da due cittadini pakistani, ha sequestrato oltre 160 tonnellate di alimenti (frutta secca, burro, snack, farina, pomodoro concentrato, zucchero di canna, latte in polvere, olio, spezie varie) e 1.600 litri di bevande, di provenienza indiana e pakistana, detenuti in pessime condizioni igienico sanitarie e contaminati da escrementi di roditori.