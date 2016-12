1 gennaio 2014 "Mister ok" non rinuncia al tuffo nel Tevere L'anno scorso aveva detto basta, ma poi ci ha ripensato e Maurizio Palmulli ha inaugurato anche il 2014 a modo suo. E' il 26esimo anno che Roma assiste allo show Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:36 - Il tuffo nel Tevere del primo gennaio 2013 doveva essere l'ultimo della sua carriera, ma Maurizio Palmulli, meglio noto come "Mister ok", ha cambiato idea. Per il 26esimo anno è stato lui a inaugurare il nuovo anno a Roma lanciandosi da ponte Cavour. Come lui, altri spavaldi tuffatori hanno inaugrato il 2014 con un bel bagno nel Tevere.