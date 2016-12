"Il sorriso di Karol", il documentario dedicato a Giovanni Paolo II

11:48 - Sabato 26 aprile alle 21.30 su Tgcom24 (canale 51) sarà trasmesso il documentario inedito "Il sorriso di Karol", prodotto dal canale all-news di Mediaset e curato dal vaticanista Fabio Marchese Ragona.



A raccontare il pontificato di Giovanni Paolo II e a svelare numerosi aspetti inediti saranno i collaboratori più stretti del Papa polacco: i cardinali Stanislao Dziwisz, per trentanove anni segretario particolare di Wojtyla, Camillo Ruini, Francis Arinze, Giovanni Battista Re. Ci sarà anche la testimonianza dello storico portavoce di Giovanni Paolo II, Joaquin Navarro-Valls, dell'ex presidente della Polonia e leader di Solidarnosc, Lech Walesa, del producer di Fox News, Mario Biasetti, e di altri stretti collaboratori del Papa, come Mons. Pawel Ptazsnik e Padre Casimiro Przydatek.



Il documentario, della durata di 31 minuti, sarà trasmesso anche domenica 27 aprile su Retequattro alle 11 del mattino e su Tgcom24 in replica alle 19.