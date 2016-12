"Gole profonde" al Mef: tre indagati Perquisiti i loro uffici e i computer

09:42 - Sono stati perquisiti dalla guardia di finanza i computer di tre funzionari del ministero dell'Economia nell'ambito di un'inchiesta su una fuga di notizie a proposito di documenti di programmazione economica del governo. Il reato ipotizzato dagli uomini del Nucleo speciale frodi tecnologiche delle Fiamme gialle è quello di rivelazione e divulgazione del segreto d'ufficio.

La Procura di Roma indaga sulla fuga di notizie sui documenti economici dei governi Letta e Renzi. E per la divulgazione della bozza del Def del precedente esecutivo risultano già indagati tre funzionari del ministero di via XX Settembre. Sono accusati di rivelazione e divulgazione del segreto d'ufficio in relazione alla diffusione di bozze di documenti in corso di formazione, pertanto ancora riservati e coperti dal segreto d'ufficio, quando il ministro dell'Economia e delle Finanze era Fabrizio Saccomanni. E sempre per una fuga di notizie il gabinetto dell'attuale ministro Pier Carlo Padoan due settimane fa ha presentato una denuncia.



Una linea dura giustificata dai danni provocati dalla fuga di notizie che - secondo fonti del Mef - disinformano l'opinione pubblica, creando un dibattito politico distorto rispetto alla realtà. Gli uffici e le apparecchiature informatiche dei tre dirigenti indagati sono state perquisite dagli uomini del Nucleo speciale Frodi tecnologiche della Guardia di Finanza. Gli accertamenti su postazioni ed apparecchiature dei tre funzionari del Mef, sollecitate dal pubblico ministero Nicola Maiorano, hanno preso spunto proprio da una segnalazione partita dal dicastero all'indomani della pubblicazione di bozze del Def su alcuni organi di informazione e su alcuni siti internet che suscito' l'irritazione dell'allora titolare di via XX settembre, Fabrizio Saccomanni.



Le perquisizioni sono scattate dopo la scoperta che la divulgazione dei documenti era avvenuta attraverso i sistemi di posta elettronica del ministero. In particolare, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno esaminato tutto il flusso di mail partite dagli uffici del ministero dell'Economia nel periodo immediatamente precedente la pubblicazioni dei documenti. Quindi gli esperti informatici sono risaliti alle postazioni da cui erano state inviate le bozze in questione. Investigatori ed inquirenti dovranno ora accertare se i titolari delle postazioni individuate siano gli stessi autori dell'indebita divulgazione dei documenti. Non e' escluso che il pm Maiorano convochi a breve i tre indagati per sentire la loro versione dei fatti. I tre, oltre alle conseguenze penali, rischiano anche sotto il profilo disciplinare.



Ma gli accertamenti non si fermano solo al 2013. Una seconda tranche dell'inchiesta verte anche su un episodio analogo segnalato a piazzale Clodio dall'ufficio di Gabinetto del ministro Pier Carlo Padoan. Due settimane fa il gabinetto del ministro ha infatti presentato una denuncia contro la diffusione di bozze del Def e di provvedimenti in corso di elaborazione. E questo, è stato fatto notare, sia per tutelare il di elaborazione di norme del ministero dell'Economia ma anche per non ingenerare confusione nell'opinione pubblica provocando un dibattito politico distorto. Per chi ha diffuso le bozze, in questo caso, potrebbero scattare anche sanzioni pesanti per aver violato il codice etico del ministero, al quale tutti i dipendenti sono obbligati dai contratti sottoscritti.