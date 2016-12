14:50 - La procura della Cassazione ha chiesto l'annullamento delle assoluzioni dei tre manager di Google, responsabili del mercato italiano ed europeo, in relazione alla vicenda del video di un ragazzo disabile picchiato dai compagni di classe a Torino. Il filmato fu pubblicato on line nel 2006. I magistrati chiedono un nuovo processo d'appello per gli imputati. La decisione arriverà in serata.