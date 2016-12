17:17 - Per la rapina in casa a Fondi, in provincia di Latina, dove una donna è morta, i carabinieri hanno fermato due uomini. Il primo è il figlio della vicina della vittima, anche lei rapinata e picchiata selvaggiamente. Il secondo sarebbe un immigrato nordafricano. Silvana Cerro, 57 anni, è stata trovata senza vita imbavagliata e legata. A scoprire il cadavere della donna è stata la figlia.