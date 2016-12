Truffe online, sequestrati 13 siti

09:24 - Vasta operazione della polizia postale di Roma contro un'organizzazione specializzata in truffe online che hanno fruttato guadagni per circa 4 milioni di euro. Sono 3 le persone arrestate, 4 quelle denunciate e 13 i siti sequestrati. Al prezzo dei prodotti in vendita, già conveniente in partenza, veniva applicato un ulteriore sconto, così da rendere l'offerta ancora più allettante. Sono 4mila le persone vittime della truffa.