23:25 - Nuova protesta davanti a Palazzo Chigi dei malati di Sla, che chiedono di essere curati con il metodo Stamina: uno di loro ha cominciato a farsi prelevare il sangue con una flebo per poi buttarlo via. Già il mese scorso lo stesso gesto estremo era stato effettuato da tre malati, tra cui i fratelli Biviano che sono nuovamente scesi in piazza.