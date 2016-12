13 dicembre 2013 Stamina, malati scendono in piazza a Roma Bloccato il traffico davanti a Palazzo Chigi Disagi in via del Corso per la manifestazione dei malati di distrofia muscolare. La protesta è stata interrotta dopo l'ok del governo a un incontro Tweet google 0 Invia ad un amico

17:09 - Alcuni malati di distrofia muscolare hanno temporaneamente bloccato il traffico in via del Corso, a Roma, a pochi passi da Palazzo Chigi. Sono scesi in piazza per chiedere di accedere alle cure secondo il metodo Stamina. Tra loro, anche Sandro e Marco Biviano, due dei quattro fratelli di Lipari affetti dalla malattia. La protesta è stata interrotta dopo che la presidenza del Consiglio dei ministri ha acconsentito a incontrare i dimostranti.