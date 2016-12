14:10 - Salvatore Usala, segretario del comitato 16 novembre Onlus e malato di Sla, ha staccato le batterie dal respiratore che lo tiene in vita come segno di protesta durante la manifestazione davanti al ministero dell'Economia. "In sostanza - ha spiegato Mariangela Lamanna, vicepresidente del comitato - gli restano poco meno di quattro ore di autonomia respiratoria".