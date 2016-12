Simona Riso, i pm indagano su un vuoto di due ore: è la chiave del giallo

19:59 - Nuovi elementi utili potrebbero aggiungersi al giallo di Simona Riso grazie all'analisi della sim trovata nella tasca dei pantaloni indossati dalla ragazza il giorno in cui è morta a Roma. La giovane utilizzava la scheda alternativamente per due telefonini e per il tablet. Intanto i pm ascoltano testimoni per capire cosa la 28enne abbia fatto tra le 4.46, ora in cui è stata chiamata dalla madre, e le 6.40, ora in cui è stata trovata agonizzante.

Si scava, in particolare, nella vita privata di Simona. Gli inquirenti, che procedono per omicidio volontario, stanno tentando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza, che lavorava come cameriera in un hotel, puntano la loro attenzione anche sull'ambito sentimentale. Gli inquirenti vogliono capire se la ragazza avesse attualmente in piedi vicende personali, anche se da i primi elementi raccolti sembra che la 28enne fosse single dopo una breve relazione chiusa da qualche tempo.



Tra gli accertamenti disposti dalla procura di Roma c'è anche la verifica delle procedure adottate al pronto soccorso del San Giovanni. Gli inquirenti vogliono ricostruire gli ultimi istanti di vita della ragazza e quanto avvenuto in ospedale. Il procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani e il pm Attilio Pisani hanno chiesto al medico legale di approfondire anche questo aspetto della vicenda. L'iniziativa della procura è in sintonia con le richieste dei familiari di Simona.