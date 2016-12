Shalabayeva, indagini sul ruolo di Eni L'a.d. Scaroni: "Società estranea"

18:46 - I pm di Roma indagano sul ruolo dell'Eni nel caso Shalabayeva. L'inchiesta riguarda le irregolarità legate al rimpatrio, in Kazakhistan, di Alua e Alma, figlia e moglie dell'oppositore Mukhtar Ablyazov, tutt'ora detenuto in Francia. Del presunto intervento del colosso, per risolvere il caso in favore del governo kazako, ne parlò un dirigente della società in un'intervista anonima a Report. L'ad Paolo Scaroni ha ribadito "l'estraneità dell'Eni ai fatti".

Il pm Eugenio Albamonte, titolare degli accertamenti, ha acquisito il servizio giornalistico trasmesso nelle scorse settimane ed ora vuole approfondire la vicenda.



Scaroni: "Eni estranea ai fatti" - "E' stata proprio Eni, a valle della trasmissione Report, a depositare un esposto alla Procura di Roma perché accertasse i fatti e le asserzioni rese nella trasmissione che Eni ritiene false e lesive della propria immagine. Eni si ritiene totalmente estranea dalla vicenda della Signora Shalabayeva". Lo ha affermato l'amministratore delegato, Paolo Scaroni.