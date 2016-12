13:19 - Il noto disturbatore tv Gabriele Paolini è stato arrestato a Roma dai carabinieri con l'accusa di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile. Secondo gli investigatori, avrebbe avuto rapporti con minori. Paolini, 39 anni, è stato incastrato da video e foto nei quali compare durante atti sessuali con minorenni. E' anche accusato di detenzione di materiale pedo-pornografico.

Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia presentata dai titolari di un laboratorio fotografico di Riccione: la struttura aveva ricevuto per via telematica da un punto vendita di Roma alcuni file fotografici da stampare, che ritraevano scene di sesso tra Paolini e alcuni ragazzi che sembravano minorenni.



I militari hanno quindi accertato che i file fotografici erano stati consegnati per la stampa personalmente da Gabriele Paolini, il quale, si era servito del punto vendita della Capitale anche per la masterizzazione su DVD di alcuni video amatoriali da lui realizzati e non ancora cancellati dal server informatico del laboratorio fotografico.



I file sono quindi stati sequestrati e analizzati, ed è emerso che i video ritraevano scene di sesso tra il disturbatore e vari adolescenti adescati via Internet con la promessa del pagamento di somme di denaro, e che erano consapevoli di essere ripresi nei video. I carabinieri hanno in seguito identificato con certezza due dei ragazzi: si tratta di due minorenni italiani, entrambi studenti 16enni, mentre un terzo, un 16enne romeno, è stato ripreso nudo mentre Paolini gli proponeva di avere un rapporto sessuale con lui.



Durante le indagini i militari hanno effettuato perquisizioni e sequestrato materiale; è stata anche individuata e sequestrata la cantina nella quale venivano portati i giovani per consumare i rapporti sessuali a pagamento.



Gabriele Paolini, personaggio controverso della televisione italiana e spesso alle prese con cameraman e presentatori televisivi durante le sue azioni di disturbo in tv, ha diversi precedenti per molestie ed ha lavorato anche come attore nel cinema porno fino al 2006.