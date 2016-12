11:25 - La guardia di finanza ha sequestrato beni per 8,5 milioni di euro all'ex senatore Riccardo Conti per omesso versamento dell'Iva relativa alla compravendita di un immobile in via della Stamperia a Roma. Il provvedimento di sequestro è stato firmato dal gip di Roma. L'immobile fu acquistato e rivenduto lo stesso giorno, 31 gennaio 2011, all'Enpap.