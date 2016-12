20:33 - Cinque persone sono rimaste ferite a Cassino, nel Frusinate, in un incidente stradale che ha visto coinvolta un'ambulanza del 118 di Frosinone. Lo scontro è avvenuto tra il mezzo di soccorso e un'auto: sono rimasti feriti i quattro membri dell'equipaggio dell'ambulanza e il conducente della vettura, tutti portati nell'ospedale Santa Scolastica. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.