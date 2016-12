22:20 - "La mia seconda visita a Roma dopo oltre quarant'anni. Memorabile". Questo ciò che il Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, ha scritto in inglese sul Libro d'Oro di Roma Capitale, un libro che raccoglie testimonianze di personalità illustri che vengono in Campidoglio. La esponente politica birmana è stata in Campidoglio per ricevere la cittadinanza onoraria.