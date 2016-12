Roma, Valeria Marini a processo per appropriazione indebita di diamanti

17:04 - Appropriazione indebita: con questa accusa rivoltale da un suo ex collaboratore Valeria Marini è finita in tribunale a Roma. La showgirl non avrebbe restituito due bracciali di diamanti e due gemelli d'oro al legittimo proprietario, Manuel Pirino, che è stato il consulente di marketing delle linea di abbigliamento della Marini. Il valore dei gioielli è stimato intorno ai 170mila euro. L'attrice-stilista, sentita in aula, ha negato ogni addebito.

"Quest'uomo si è inventato tutto per danneggiarmi", ha detto la Marini, interrogata dal vice procuratore Giovanni Nostro. "Ho restituito a Pirino tutti i suoi effetti personali. E comunque non ricordo che tra queste cose ci fossero i gioielli", ha aggiunto. La vicenda, come riporta Il Corriere della Sera, risale a tre anni fa, quando il gioielliere Pirino collaborava con la Marini. Il legale della showgirl ha fatto sapere di aver già presentato un esposto per calunnia.