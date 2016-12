03:30 - A causa di un Tir rimasto incastrato sotto un ponte pedonale in ferro sul Grande Raccordo Anulare di Roma sono provvisoriamente chiuse al traffico, sia in carreggiata interna sia esterna, le rampe d'uscita dello svincolo Tiburtina, in direzione Tivoli. Quando il Tir stava transitando ed è rimasto incastrato sul ponte si trovava un pedone che, a parte lo spavento, non ha riportato ferite.