Roma, tensione tra No Tav e polizia

17:35 - Tensione a Roma in piazza Campo dei Fiori, dove è in atto un sit-in dei No Tav in occasione del vertice a Villa Madama tra il premier italiano, Enrico Letta, e il presidente francese, Francois Hollande. I manifestanti, che volevano partire in corteo, hanno tentato di forzare il cordone dei poliziotti e sono quindi stati caricati dalle forze dell'ordine. Sono stati lanciati petardi, bombe carta e bottiglie. Ci sarebbero alcuni feriti.