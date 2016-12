Roma, taxi abusivi: tra i 13 arrestati due giudici pace e un cancelliere

08:56 - Due giudici di pace, un cancelliere e un avvocato sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria di Roma, nell'ambito di un'indagine sulle attività abusive nei servizi di taxi. In tutto sono state arrestate 13 persone e indagate altre 14 per associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione, corruzione ed altri reati.

Le indagini sono partite in seguito alle violazioni contestate per attività abusive nei servizi pubblici di taxi e noleggio con conducente: i contravventori, puntualmente, quando fermati per un controllo esibivano una sospensiva del giudice di pace che imponeva il dissequestro del veicolo e la restituzione dei documenti di guida e di circolazione.