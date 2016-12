12:10 - Una 59enne minaccia di darsi fuoco a Roma, nel quartiere Morena, dopo essersi barricata in casa rifiutando lo sfratto esecutivo. In precedenza la donna aveva appiccato all'esterno dell'appartamento un incendio poi spento dai vigili del fuoco. Sul posto c'è anche la polizia e sono in corso trattative con la donna.