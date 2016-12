Roma, scritte con minacce a Letta e Boldrini

21:15 - Alcune scritte inneggianti alle Brigate rosse con la richiesta di uccidere il presidente del Consiglio, Enrico Letta, e quello della Camera, Laura Boldrini, sono comparse nel centro di Roma, a poca distanza da palazzo Chigi e dal Parlamento. "Br ammazzate Enrico Letta", recita una scritta a largo Chigi e in via dei Sabini. In via Santa Maria si legge "Ammazzate Laura Boldrini". Sull'episodio indaga la polizia.