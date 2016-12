Roma, rapinano un bar e scappano con i gratta e vinci, arrestati

16:08 - Singolare bottino giovanissimi rapinatori rumeni, 17 e 20 anni, che hanno rapinato un bar a Colleferro (Roma) e si sono portati via anche diversi gratta e vinci. Assieme loro c’era anche complice: una ragazza di 17 anni che era entrata nel locale per controllare che non ci fossero clienti all’interno, prima del colpo. Grazie alle telecamere a circuito chiuso sono stati identificati ed arrestati. L’accusa è rapina aggravata.