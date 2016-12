Roma, rapina al market di diamanti

00:55 - Rapina in un ingrosso di pietre preziose e diamanti a Roma, tra i quartieri di Trastevere e Monteverde. Tre uomini armati, dopo essersi spacciati per agenti, sono entrati nel locale dove hanno legato ed imbavagliato il titolare e alcuni clienti. Poi si sono fatti aprire la cassaforte. Il bottino non è stato ancora calcolato. Sulla vicenda indaga la polizia