Roma, preso "rapinatore con l'ombrello": ha colpito nove volte

17:03 - In meno di un anno ha colpito ben nove volte lo stesso supermercato. Il "rapinatore con l'ombrello" di Roma, questa volta, è stato beccato. Entrava con cappellino, sciarpa per coprire il volto, giubbotto scuro, sacchetto di carta per la raccolta dei soldi e ombrello abitualmente aperto per coprire le telecamere. L'uomo, che aveva sempre agito indisturbato, è stato incastrato da un tatuaggio sul polso.