Roma, pino schiaccia motociclista

17:45 - Il maltempo ha provocato un morto a Roma, dove un pino ad alto fusto è caduto addosso a un motociclista, uccidendolo. L'incidente è avvenuto al chilometro 17,800 della via Cristoforo Colombo, che collega Roma con il suo litorale, in prossimità di Malafede. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per rimuovere l'albero che aveva schiacciato il centauro, ma per lui ormai non c'era più niente da fare.

La procura di Roma sta seguendo il caso del motociclista morto dopo essere stato travolto da un albero sulla via Colombo. Negli uffici di piazzale Clodio si è in attesa dell'informativa delle forze dell'ordine per valutare l'apertura di un fascicolo e l'eventuale ipotesi di reato ed accertare responsabilità sull'incidente.