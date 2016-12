Roma, partito il corteo di protesta

15:45 - E' partito da piazza San Giovanni, a Roma, il corteo degli antagonisti, organizzare per protestare contro le misure di austerity economica. In testa alla folla ci sono i Movimenti per la casa e alcuni gruppi di protesta, dai No Tav ai No Muos, ai No Expo. Tanti anche gli immigrati. Lungo il percorso sono stati trovati e sequestrati dalle forze dell'ordine molti sampietrini e oggetti contundenti, come spranghe e catene, nascosti dietro i cespugli.