Roma, nascondevano 4 cani in macchina: due denunciati per maltrattamenti 21 ottobre 2013 Roma, nascondevano 4 cani in macchina: due denunciati per maltrattamenti I carabinieri dopo aver fermato l'auto su cui si trovavano i due per dei controlli di routine hanno sentito dei guaiti provenire dal bagagliaio: i cuccioli erano nascosti in una piccola scatola

12:14 - Nascondevano nel bagagliaio dell'auto quattro cuccioli di cane, tre chihuahua e un maltese. Per questo due persone sono state denunciate a piede libero dai carabinieri di Palestrina con l'accusa di maltrattamenti di animali. Gli stessi militari hanno presentato richiesta per adottare i cuccioli. I due sono stati controllati mentre stavano viaggiando a bordo di una Fiat Punto: dei guaiti hanno attirato l'attenzione dei militari che, dopo essersi fatti aprire il bagagliaio dell'auto, hanno scoperto i cuccioli nascosti in una piccola scatola.

I cagnolini, di otto settimane (età in cui non è possibile essere allontanati dalla madre), erano denutriti e privi di microchip. I cuccioli sono stati sequestrati e affidati al servizio veterinario: ora si trovano ricoverati presso "La Fattoria di Tobia", dove riceveranno tutte le cure necessarie.