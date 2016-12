Roma, ladri nella casa dell'ex moglie del ministro Dario Franceschini

22:57 - Ladri in casa della ex moglie del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, questo pomeriggio a Roma. Alcune persone si sono introdotte all'interno dell'abitazione che è stata messa a soqquadro, ma a quanto si è appreso la cassaforte nell'appartamento non avrebbe segni di effrazione e non sarebbero stati portati via oggetti di valore. Sulla vicenda indaga la Polizia.

Inizialmente era circolata la notizia che si trattasse del luogo dove ancora abita Franceschini, poi è arrivata la smentita dallo stesso ministro: "Non ho subito alcun furto", ha detto. Questo pomeriggio alcune persone si erano introdotte all'interno dell'abitazione della ex moglie, ma non ci sono segni di effrazione sulla cassaforte, nè è stato rubato alcun effetto personale