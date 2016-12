Roma, l'orrore del "Bangla tour"

13:41 - Non parliamo di un film e nemmeno di Paesi lontani a noi, anzi. Questa brutta vicenda alla "Arancia Meccanica" è l'ultimo fenomeno che sta prendendo piede tra i ragazzini romani. L'obiettivo è la "caccia al bengalino", ossia uno straniero scelto a caso. Gruoppi di adolescenti si riuniscono e partono alla ricerca di un povero malcapitato non italiano da massacrare di botte. Tutti pronti a scattare al comando "camerata della destra romana, azione". Si, sembra un film ma non lo è proprio come svela l'inchiesta di Repubblica riguardo al pestaggio di un giovane asiatico la notte del primo maggio. I colpevoli non rinnegano, anzi. "Le vittime? Le scegliamo a caso, per noi è solo un passatempo".