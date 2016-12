Roma,investì bimba:arrestato romeno

17:16 - E' stato arrestato il romeno di 21 anni che, guidando ubriaco, sotto effetto di droga e senza patente, ha provocato giovedì l'incidente stradale in cui è morta Stella Manzi, 8 anni, romana. Il padre della piccola aveva fatto appello al ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, segnalando che il giovane era stato solo "denunciato a piede libero". Il 21enne è ora piantonato in ospedale in attesa del trasferimento in carcere.

Insieme alla piccola, sulla Panda travolta dalla Ford Ka guidata dal 21enne, viaggiavano la madre, la sorella di 4 anni ed i suoi cugini di 20 e 21 anni, rimasti tutti gravemente feriti.



Stella era morta sabato all'ospedale Bambin Gesù di Roma, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo il terribile incidente, avvenuto nel giorno di Santo Stefano ad Aprilia (Latina).



Il romeno viaggiava in direzione opposta a quella della fiat Panda e, facendo un sorpasso, ha centrato l'auto. Stella è stata sbalzata fuori e gli altri quattro passeggeri e lo stesso romeno sono rimasti feriti.



Con la sua morte però, Stella, donando i suoi organi, ha salvato altri cinque bambini.