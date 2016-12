16:40 - E' stato individuato dai carabinieri l'autotrasportatore che ha investito, uccidendola, una donna romena di 37 anni in un centro di smistamento di prodotti alimentari a Fiano Romano, vicino alla Capitale. L'uomo, di 43 anni, non si sarebbe accorto della presenza della 37enne durante una manovra. Sul mezzo sono state trovate tracce di sangue. E' stato denunciato per omicidio colposo.