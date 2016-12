Roma, in cella il ladro di Parmigiano

13:50 - E' probabile che quando uscirà di prigione il signor Franco Valente, romano 57enne, sarà convocato dal consorzio del Parmigiano Reggiano per una campagna pubblicitaria sul prezioso formaggio che lui adora tanto da aver accumulato 12 condanne per furto e dieci anni di reclusione.



L'ex impiegato delle poste in dodici anni, spinto da un desiderio irrefrenabile, ha sottratto dai supermercati della capitale centinaia di saporiti pezzi di parmigiano: solo quello beninteso, nessun altro tipo e nessun altro genere. La prima volta che lo beccarono il giudice lasciò correre, ma all'ennesimo processo finì agli arresti domiciliari.



Evase da casa sua per andare a far provvista al market all'angolo. Dopo aver tolto i codici a barre e dimenticandosi ovviamente di pagare. Adesso è in carcere a Rebibbia. Uscirà ad aprile con una raccomandazione: il parmigiano non si gratta, si grattugia.