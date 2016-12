Roma, grave incidente sulla via Cassia: muoiono madre e bimbo di 10 anni

15:03 - Grave incidente alle porte di Roma: una donna e suo figlio di dieci anni sono morti durante uno scontro con un'altra auto e un camion. L'altra figlia della vittima è invece in gravissime condizioni. L'episodio è avvenuto in via Cassia, a diversi chilometri dalla Capitale in direzione Viterbo. Ad estrarre i corpi dalle lamiere sono stati i vigili del fuoco. Altre persone sono rimaste ferite, ma non sono in pericolo di vita.