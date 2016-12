Roma, elefante scappa da circo e va in città

17:55 - Un elefante a spasso per Roma. Non è l'inizio di un film, né il racconto di un sogno delirante: è successo davvero. Protagonista della giterella in giro per la Capitale è un pachiderma indiano che questa mattina è fuggito dal circo che lo ospitava e, evidentemente affamato, è andato in un mercato dove è stato recuperato dal Corpo Forestale dello Stato. L'animale si stava divertendo al banco frutta tra tre tonnellate di "delizie".

L'animale, di quasi 40 anni, ritenuto imprevedibile e pericoloso, non ha arrecato danni a cose o persone. Dopo il fatto, il circo è stato anche oggetto di una verifica da parte del personale del Sevizio CITES di Roma, che dovrà accertare l'idoneità della struttura di detenzione dell'esemplare, così come stabilito dalla legge, e assicurarsi dello stato di benessere dell'elefante.



La Forestale ha quindi disposto l'adozione di idonee misure per la messa in sicurezza della struttura che ospita il pachiderma e ha informato dell'accaduto l'Autorità Giudiziaria competente di Roma e la Prefettura che aveva emesso l'autorizzazione relativa alla detenzione dell'elefante.