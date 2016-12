Roma, è morta Stella: l'auto su cui viaggiava era stata travolta da ubriaco

18:22 - Stella ha lottato per la vita con tutte le sue forze all'ospedale Bambino Gesù di Roma ma non ce l'ha fatta. E' morta oggi la bambina di otto anni coinvolta ieri in un incidente stradale ad Aprilia (Latina), provocato da un 20enne romeno che guidava la sua automobile ubriaco. Le lesioni riportate rendevano disperate le condizioni della bimba, che era stata sbalzata fuori dalla macchina nella quale viaggiava con la madre, la sorella minore e due ragazzi di 20 anni.

La Panda su cui viaggiava con la madre e la sorella di 4 anni ed i suoi cugini di 20 e 21 anni, rimasti tutti gravemente feriti anche loro è stata centrata da una Ford Ka guidata da un romeno di 21 anni.



Il giovane alla guida si è buttato sull'altra corsia a velocità folle. Il 21enne, romeno, con precedenti penali per furto è ora piantonato dalla polizia all'ospedale, guidava ma non aveva mai conseguito la patente. È stato trovato positivo ai test dietto di alcool e cocaina e l'autovettura era sprovvista di assicurazione.



I genitori della bimba, che hanno autorizzato il prelievo degli organi, hanno lasciato un post su facebbok: "La nostra bimba è morta con l'allegria della vita". E insieme alle foto della piccola hanno messo anche quella del suo cane, morto anche lui nell'incidente. I funerali di Stella ci saranno lunedì nella parrocchia di Santa Barbara a Capannelle.