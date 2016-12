00:38 - Una donna indiana di 39 anni è morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo aver partorito il 29 agosto. Il marito della vittima ha sporto denuncia per omicidio colposo e sono in corso indagini per chiarire le cause della morte. La Regione Lazio, appresa la notizia, ha immediatamente richiesto al direttore Generale della struttura ospedaliera una relazione su quanto accaduto per avere "maggiori e dettagliate informazioni".