Tgcom24 >

Cronaca >

Lazio >

Roma, disoccupati assaltano la sede del Pd Scontri con la Polizia: due agenti feriti 3 dicembre 2013 Roma, disoccupati assaltano la sede del Pd Scontri con la Polizia: due agenti feriti Blitz al circolo di via Sant'Andrea delle Fratte, 49 manifestanti sono stati identificati. "Scalata" per protesta anche la Fontana di Trevi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:45 - Una cinquantina di disoccupati napoletani ha tentato di occupare la sede del Pd di via delle Fratte, a Roma. Negli scontri con le forze dell'ordine, due agenti sono rimasti feriti. La protesta è degenerata quando si è sparsa la voce che il Ministero del Lavoro non avrebbe ricevuto una delegazione dei manifestanti. Identificati dalla polizia 49 dimostranti, 40 dei quali bloccati all'interno dell'edificio.

A chiarire le eventuali responsabilità delle 49 persone condotte in commissariato saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza puntate sulla sede dei Democratici. Il blitz, hanno spiegato, era "per occupare la sede e far sentire la nostra voce".



Pd condanna aggressione - "Non esistono buone ragioni per la violenza. Condanniamo con forza l'aggressione alla sede del Pd e pretendiamo rispetto per chi ci lavora". Questo il tweet del Partito Democratico dopo l'irruzione.



In concomitanza con il blitz alla sede del Pd, un altro gruppo di manifestanti, appartenti all'Edf, Euro disoccupati napoletani, è salito sulla Fontana di Trevi per esporre uno striscione.