Roma:concorsone, "pronti a ricorso"

12:07 - I manifestanti della cosiddetta "protesta delle buste" sono pronti a prendere le vie legali contro l'annullamento del maxiconcorso al Comune di Roma. Si rischia infatti che quel concorso venga cancellato e in piazza sono scesi più di 200 candidati per protestare e per raccogliere firme. Su uno striscione si legge: "Non è il concorso ad essere truccato ma la nostra generazione ad essere truffata". Oggi una delegazione sarà ricevuta in Campidoglio.