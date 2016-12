16:51 - "Si prega di non essere insistenti altrimenti ci vedremo costretti, anche se contrario alla nostra educazione, a prendervi a parolacce ed insulti". E' l'avviso-shock affisso nell'Ufficio gestione verde urbano del Campidoglio, che ha suscitato un mare di polemiche, facendo indignare i romani. Il vicesindaco Luigi Nieri si scusa e spiega: "Cartello rimosso, era solo una goliardata".

"Il pubblico si riceve nei giorni di martedì e venerdì - si legge sul cartello immortalato nella foto da un cittadino - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico. L'altri giorni (l'errore è nel testo originale) dobbiamo lavorare. Si prega di non essere insistenti altrimenti ci vedremo costretti, anche se contrario alla nostra educazione, a prendervi a parolacce ed insulti". "L'immagine del cartello shock affisso dall'ufficio Gestione Verde Urbano, rivolto ai cittadini - commenta su Facebook il consigliere comunale della lista civica 'Cittadini per Roma' Ignazio Cozzoli - è l'ennesimo scivolone che prende l'amministrazione. La pessima gestione e la mancanza assoluta di controllo sono le prerogative principali di una macchina amministrativa dissennata che sta indignando i cittadini".



Vicesindaco: "Goliardata, cartello rimosso" - Prova a spegnere le polemiche il vicesindaco con delega al Personale, Luigi Nieri, che parla di "un incredibile avviso, offensivo nei confronti degli utenti, esposto in un ufficio dell'amministrazione capitolina. In qualità di vicesindaco e di assessore al Personale, ho predisposto un'immediata verifica: il cartello era effettivamente esposto presso i locali di un servizio operativo di supporto agli uffici di Gestione del Verde Urbano, spazio che, mi è stato assicurato, non è aperto al pubblico - prosegue Nieri - . Il cartello era una sorta di atto goliardico interno. Ho sentito l'Assessore all'Ambiente che mi ha confermato che il cartello è stato immediatamente rimosso, a tutela dell'immagine di Roma Capitale e della serietà dei suoi dipendenti, che si impegnano ogni giorno, fra mille difficoltà, a fornire il miglior servizio possibile alla cittadinanza".