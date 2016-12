7 dicembre 2013 Roma, auto pirata travolge passanti a fermata bus: 5 feriti Una delle persone investite è ricoverata in gravi condizioni. L'autista è fuggito subito dopo lo schianto, forse la macchina era rubata Tweet google 0 Invia ad un amico

11:21 - Gravissimo incidente stradale alla periferia di Roma: alla fermata dell'autobus di via Palmiro Togliatti un'auto è piombata addosso alla gente in attesa. Cinque le persone travolte e rimaste ferite, una di loro è in gravi condizioni e ricoverata in codice rosso all'ospedale. Il conducente della macchina è fuggito a piedi subito dopo lo schianto. Sul posto la polizia municipale che sta indagando.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18. L'investitore è scappato a piedi lasciando l'Audi TT sul luogo dell'incidente. Si ipotizza che il mezzo possa anche essere stato rubato poco prima. Dubbi sulla presenza anche di un'altra persona, anch'essa fuggita.