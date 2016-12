Roma,allarme botulino in vaso olive

18:23 - Allarme botulino dalla Regione Lazio dopo che l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ha rinvenuto tossine botuliniche in un barattolo di olive dolci nere da 400 gr, marchio "Bel Colle", lotto L 95-13, scadenza 25/12/2013, confezionato nello stabilimento di Fiano Romano (Roma). Si avverte chi fosse in possesso di tale prodotto di non consumarlo e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.