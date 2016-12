Roma, acampada davanti a Porta Pia Continua la protesta degli attivisti

10:19 - E' stata tranquilla la seconda notte dei manifestanti, che si sono accampati a Roma, a Porta Pia. A presidiare la zona blindati e camionette delle forze dell'ordine. Gli esponenti di movimenti per la casa, No Tav, studenti, che si sono spostati davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, annunciano su uno striscione "Non finisce qui" e domani dovrebbero incontrare il ministro Maurizio Lupi.

Manifesti e striscioni sono ancora presenti anche ai piedi del monumento ai bersaglieri, anche se il piazzale di Porta Pia è stato sgomberato per non intralciare il traffico. Non si registrano, infatti, particolari problemi di circolazione in zona.



Intanto, martedì, come annunciato dai manifestanti, dovrebbe esserci un incontro con il ministro Maurizio Lupi. Contemporaneamente il gip dovrà esaminare la richiesta della Procura di convalida di 6 dei 16 fermati durante i due cortei che hanno attraversato la Capitale venerdì e sabato.