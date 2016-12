Tgcom24 >

Roma, 74enne ucciso a colpi di pistola 9 ottobre 2013 Roma, 74enne ucciso a colpi di pistola La vittima, Sesto Corvini, è stata freddata mentre si trovava a bordo di un furgone. In passato aveva avuto dei contenziosi legali. L'anziano infatti era proprietario di immobili e terreni a Casal Polacco

12:15 - Sesto Corvini, di 74 anni, è stato ucciso a colpi di pistola a Casal Palocco, alla periferia sud di Roma. Sull'omicidio, avvenuto in strada mentre la vittima si trovava a bordo di un furgone, indagano i carabinieri. Secondo i primi accertamenti la vittima era proprietario di un complesso sportivo e di alcuni terreni ed era molto conosciuta nel quartiere.

Il cadavere è stato trovato da alcuni operatori del Consorzio Casalpalocco attorno alle otto di mercoledì mattina. La vittima è stato raggiunta da tre proiettili al volto: per i carabinieri appare chiara la dinamica di una vera e propria esecuzione. In passato l'uomo aveva avuto dei contenziosi legali proprio sulle proprietà dei terreni di Casal Polacco.



Nel corso degli anni si erano aperti diversi contenziosi legali con gli abitanti del quartiere: l'imprenditore aveva chiesto il riscatto di alcune aree acquisite. In particolare con il consorzio di Casal Palocco per un'area destinata alla discarica di potature. Il tribunale, secondo ambienti investigativi, aveva poi stabilito che all'interno di quell'area il consorzio aveva accumulato sostanze tossiche o nocive e aveva dunque riconosciuto un risarcimento per la bonifica per circa cinque milioni di euro.