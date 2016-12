Roma, 51enne trovato ucciso in strada I carabinieri fermano un parente

12:20 - Il cadavere di un 51enne romano incensurato è stato trovato in strada intorno alle 7 a Rocca Priora, nei pressi della Capitale. L'uomo sarebbe stato ucciso con due colpi di pistola alla testa; sulla vicenda indagano i carabinieri di Frascati, che hanno fermato un parente della vittima.

La persona è stata rintracciata nel vicino comune di Lariano e secondo gli investigatori l'omicidio sarebbe maturato in ambito familiare. I colpi che hanno ucciso l'uomo sarebbero stati sparati da distanza ravvicinata. Il parente è stato portato in caserma e non si esclude che già in giornata scatti per lui l'accusa formale di omicidio volontario.