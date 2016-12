Tgcom24 >

Roma, 45enne ucciso a coltellate<br> Fermati la ex moglie e il compagno 4 dicembre 2013 Roma, 45enne ucciso a coltellate

Fermati la ex moglie e il compagno La vittima è stata assassinata in un appartamento alla periferia della Capitale durante un litigio con la ex e il nuovo compagno di lei

15:01 - Un 45enne è stato ucciso a coltellate in un appartamento alla periferia di Roma. La vittima, Davide De Martino, avrebbe avuto un litigio con la ex moglie, poi fermata dalle forze dell'ordine insieme al compagno. Alla base della lite, nella quale il rivale di De Martino è rimasto ferito alla testa, ci sarebbe la gelosia. L'omicidio è avvenuto in zona Casal Bruciato. Secondo la Questura, i due uomini avevano precedenti di polizia.

L'assassinio si è consumato intorno alle 4 di mercoledì mattina. Di Martino, colpito da due coltellate al cuore sferrate probabilmente dal compagno della ex moglie, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sandro Pertini della Capitale, dove è morto poco dopo.



Sempre al Pertini è sotto osservazione il ferito e presunto killer, un 46enne romano.